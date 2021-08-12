Барнаул, 12 августа, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 12 августа 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 4234 человека, причём 25 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 746 (+11 за минувшие сутки), из них 232 подключены к аппаратам ИВЛ (-5 за минувшие сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (15 631 человек, +26 за минувшие сутки) и ОРВИ (41 325 человек, + 246 за минувшие сутки).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 3509 детей (+23 за минувшие сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (65 396 человек, +275 за минувшие сутки) новый вирус победили 50 545 человек (всего + 158 за минувшие сутки).

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