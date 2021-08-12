Асунсьон, 12 августа, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Бразильский футбольный клуб «Фламенго» одержал победу над парагвайской «Олимпией» в первом матче ¼ финала Кубка Либертадорес. Встреча прошла в Асунсьоне и завершилась со счётом 4:1.

Дмитрий Голубович Витиньо

В составе «Фламенго» дубьл оформил нападающий Габриэл. Также голы забили хавбек Хиорхьян де Арраскаета и экс-форвард московского ЦСКА Витиньо.

В составе «Олимпии» отличился полузащитник Иван Торрес.

Ответный матч пройдёт 19 августа в Рио-де-Жанейро (Бразилия).