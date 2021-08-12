Москва, 12 августа, 2021, 09:12 — ИА Регнум. До конца нынешней рабочей недели на большей части территории России ожидается температура воздуха на 7−10 градусов выше климатической нормы. Об этом 12 августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

LuidmilaKot Жара

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"Выпущен прогноз, где указаны регионы с аномальной температурой. В Архангельской области, в Вологодской, Республике Коми и в Мурманской области аномальная высокая температура в ближайшие дни. Она на 7−8 градусов выше нормы. Максимальные значения будут от +24 до +29 °C», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик добавил, что в Ненецком автономном округе температура воздуха тоже превысит нормальные значения и будет составляет +20 °C, и указал, что на юге центральной части Европейской России — в Тамбовской, Белгородской, Курской и Воронежской областях в этот период ожидается температура, которая значительно превышает норму.

При этом максимальные значения температуры воздуха, по словам Вильфанда, в указанных регионах составят +30… +35 °C, а в Воронежской области — до +37 °C.

«Очень высокая температура в Рязанской области — до 35 °C, в Ивановской — до 28 °C. В Приволжском федеральном округе на 7−10 градусов выше нормы. Температура в южной половине — до +34… +39 °C, в северной половине — +27… +35 °C. На востоке Приволжского округа температуры не такие высокие», — также уточнил он.

Кроме того, синоптик указал, что в Астраханской и Ростовской областях, а также в Калмыкии будет на 8−10 градусов выше нормы и температура воздуха составит +39… +41 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в понедельник, 16 августа, к столице России приблизится холодный фронт, в результате чего пойдут дожди и лето начнет «сдавать свои позиции по всем фронтам».