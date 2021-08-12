Астраханская область, 4 сентября, 2007, 11:17 — ИА Регнум. Подготовку к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) 2007 - 2008 года ОАО " Южная генерирующая компания - ТГК-8 " завершит в запланированные сроки - до 1 ноября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в службе по тарифам Астраханкой области, такую информацию озвучили в пресс-службе компании.

"Динамику подготовки персонала и оборудования к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузки 2007 - 2008 года можно оценить как положительную. Мероприятия выполняются согласно графику, ремонт основного оборудования будет завершен в установленные сроки", - заявил генеральный директор ОАО "ЮГК ТГК-8" Виктор Гвоздев .

Ожидается, что по итогам восьми месяцев на капитальном и текущем ремонтах (без учета реконструкции) будет освоено 688,226 млн руб. из запланированных на 2007 год 1 млрд 083,740 млн руб. Приоритетом ремонтной кампании этого года, определенным с учетом опыта прошлой зимы, стало повышение технико-экономических показателей ремонтируемого оборудования. С этой целью в объемы капитальных и средних ремонтов максимально включены мероприятия по модернизации и техперевооружению оборудования. Кроме того, с 2007 года ОАО "ЮГК ТГК-8" внедрила практику подписания с подрядными ремонтными организациями долгосрочных (на 3 - 5 лет) договоров на гарантированное сервисное обслуживание оборудования в послеремонтный период для обеспечения надежности его работы.

Одним из пунктов подготовки к зиме является обеспечение электростанций и котельных резервным топливом. Сейчас запасы мазута и угля в компании полностью соответствуют заданию РАО " ЕЭС России ". Для обеспечения готовности оборудования электростанций и котельных к вероятным рискам ограничения поставок газа в период экстремально низких температур наружного воздуха во всех филиалах разработаны графики опробования перевода котлоагрегатов, работающих на газе, на сжигание резервного топлива.

Большая часть работы по согласованию с газоснабжающими организациями и утверждению региональными властями брони газопотребления, необходимой для бесперебойного электро- и теплоснабжения особо значимых категорий потребителей при возникновении ЧС уже выполнена. Руководство компании уверено, что паспорта готовности к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузки все филиалы, как и в прошлом году, получат в запланированные сроки.

Справка. ОАО "Южная генерирующая компания - ТГК-8" зарегистрировано 22 марта 2005 года в Астрахани. Компания объединила генерирующие мощности Астраханской региональной генерирующей компании, генерирующей компании "Волжская, Ростовской генерирующей компании, Дагестанской тепловой генерирующей компании, Ставропольской генерирующей компании, которые с 1 июня 2006 года присоединены к ТГК-8 и перешли на единую акцию.

ОАО "ЮГК ТГК-8" также владеет 66,9% акций ОАО "Кубанская генерирующая компания", на базе генерирующих активов которой создан филиал "Кубанская генерация".