Сухум, 12 августа, 2021, 09:07 — ИА Регнум. 104 новых случая заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение 11 августа в ходе 429 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

В больнице

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 268 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 51 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 23 303 носителя SARS-CoV-2. Из них 18 906 признаны выздоровевшими, из которых 479 — за последние сутки. Всего в стране скончались 336 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе двое — в течение последних суток.

10 августа в Абхазии выявили 105 новых носителей коронавируса в результате 422 исследований. Выздоровевшими врачи признали 162 человека.

Стоит отметить, что в начале августа в Абхазию привезли вторую партию российско вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». Её приобрёл для соотечественников и отправил в Сухум глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.