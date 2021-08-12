Москва, 12 августа, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В московских домах-интернатах сотрудников будут готовить по новой уникальной программе обучения. Те, кто уже работает в данных учреждениях, пройдут переобучение по этой же программе, сообщается на портале мэра столицы.

Наталья Диева Старость

По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в домах-интернатах нужны высококвалифицированные кадры, потому что на них лежит забота о старшем поколении и людях с ментальными особенностями.

С января 2021 года дома-интернаты отказались от аутсорсинга и ввели штатную должность помощника по уходу. Первые занятия по новой программе уже начались. Планируется обучить порядка 3 тыс. помощников по уходу за пациентами интернатов.

Как сообщало, ИА REGNUM Минтруд России поддержал предложение ввести лицензирование частных домов престарелых.

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