Хабаровск, 12 августа, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Волна Амурского паводка движется в направлении Хабаровска. Уровень воды у краевой столице подрос на 15 см за сутки, достигнув 511 см. Но подтоплений при такой отметке в городе нет, а специалисты продолжают готовиться к любым непредвиденным ситуациям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 августа в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Adygheya.ru Паводок

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Основной гребень паводка пока проходит территорию ЕАО.

На левобережье у Хабаровска уже подтоплено 996 дач. В Хабаровском районе в зоне паводка находятся два земельных, один приусадебный участок и шесть внутрипоселковых дорог. Также подтоплены шесть участков дорог в Нанайском и Комсомольском районах.

В Хабаровске полным ходом идет засыпка амурского затона, защищающего жилые кварталы микрорайона Прибрежный. Строителям предстоит отсыпать 25 тыс. кубометров песка и 5 тыс. кубометров сланца. На объекте задействовано около 10 единиц техники, включая самосвалы, тракторы, экскаваторы и судно-грейфер. Работы выполнены более чем на 50% и закончатся к субботе.

Насыпь позволит выдержать подъём Амура до семи метров. В городе также уже расставлено 14 насосов, развернуты два пункта временного размещения на 60 человек, еще один ПВР стоит в резерве. Все службы готовы работать в круглосуточном режиме.

По обновленной информации гидрологов, паводок подойдёт к Хабаровску 18−20 августа. Изначально его прогнозировали на 16 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Еврейской автономии решает вопрос, вводить ли режим ЧС на территории региона или нет. Повод для размышлений дал паводок в регионе.