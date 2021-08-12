Москва, 12 августа, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве 12 августа прогреется до 23 градусов тепла, сообщает центр погоды «Фобос».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дожди

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Синоптики рассказали, что Московский регион окажется «под влиянием южной циклонической депрессии и связанным с ней атмосферным фронтом, сопровождаемым полями дождевой облачности». В результате воздух прогреется до климатической нормы.

В Москве будет облачно, ожидается дождь, возможна гроза. Температура воздуха прогреется до 23 градусов, в Подмосковье — до 24 градусов.