Буэнос-Айрес, 12 августа, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Бразильский футбольный клуб «Атлетико Минейро» одержал победу над аргентинским «Ривер Плейтом» в первом матче ¼ финала Кубка Либертадорес. Встреча прошла в Буэнос — Айресе и завершилась со счётом 1:0.

Вячеслав Евдокимов Футболист Халк

Единственный гол в матче забил полузащитник «Атлетико Минейро» Игнасио Фернандес, результативную передачу котором отдал экс-игрок «Зенита» Халк.

На 84-й минуте Фернандес оставил свою команду в меньшинстве, получив красную карточку за грубое нарушение правил.

Ответный матч пройдёт 19 августа в Белу-Оризонти (Бразилия).