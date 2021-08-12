Новосибирск, 12 августа, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Росавиация завершила отбор авиаперевозчиков в рамках реализации правил предоставления в 2021 году субсидий из федерального бюджета организациям на компенсацию потерь из-за установления льгот на семейные авиаперелёты. Из новосибирского аэропорта «Толмачёво» семьи с детьми смогут совершать авиаперелеты по льготным тарифам по маршрутам Новосибирск — Благовещенск (рейсы S7 Airlines) и Новосибирск — Калининград (с пересадкой в Москве, рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии»). Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В самолёте

«Предельная стоимость авиаперелёта в одном направлении для взрослого пассажира не будет превышать 10 953 руб. Специальные тарифы будут действовать при бронировании билета на ребёнка (детей) до 18 лет и сопровождающего взрослого пассажира. В ближайшее время специальные семейные тарифы появятся в продаже», — уточнили в «Толмачёво».

Отмечается, что оставшиеся два маршрута: Новосибирск — Воронеж и Новосибирск — Нижний Новгород уже субсидируются в рамках постановления правительства.