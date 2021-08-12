Саратов, 12 августа, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 254 новых носителя коронавируса, сообщает 12 августа региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа инфицированных за минувший день пневмония диагностирована у 75 пациентов, с признаками ОРВИ — 178 человек, у одного пациента — бессимптомное течение заболевания. Накануне выявили 256 заражений. Всего подтверждено 76 154 случая инфицирования. Выздоровели с начала наблюдения 70 768 человек, за сутки — 212 пациентов.

Наибольшее количество инфицированных за прошедшие 24 часа выявили в Саратове — 96 человек, остальные — в других районах области. Среди заболевших преобладают жители старше 60 лет — 56 человек, в возрасте от 40 до 49 лет — 51 саратовец, 22 — несовершеннолетние.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории России не выявлено подтвержденных случаев заражения штаммом коронавируса «Йота».

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