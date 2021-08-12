Баку, , 09:00 — REGNUM В министерство иностранных дел Азербайджана 11 августа вызвали посла Исламской Республики Иран (ИРИ) Сейеда Аббаса Мусави, где ему вручили ноту протеста. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

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По данным пресс-службы, протест был вызван тем, что стали известны случаи проезда грузовых автомобилей Ирана на территорию Нагорного Карабаха. В ноте говорится, что Баку не давал на это разрешения.

«Внимание посла было привлечено к выявленным фактам незаконных поездок принадлежащих ИРИ грузовых автомобилей в Карабах, и в связи с этим противоположной стороне вручена нота», — говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Сообщается, что это уже не первый подобный протест. Ранее данный вопрос поднимался в устной форме.

Напомним, в Нагорном Карабахе в сентябре 2020 года разгорелись боевые действия в результате наступления ВС Азербайджана. 10 ноября того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева было заключено соглашение о прекращении огня. Официальный статус Арцаха остался не определён.

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