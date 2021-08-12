Пермь, 12 августа, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В Пермском крае в июле по сравнению с предыдущим месяцем подешевела плодоовощная продукция. Снижение цен составило 6,97%, сообщает Пермьстат.

Капуста

Существенно подешевел картофель, свежие огурцы и помидоры. Вместе с тем вновь подорожала свежая капуста и столовая свекла. Рост составил 18,04% и 9,77% соответственно.

Упали в пределах 2,6−12,5% цены на лимоны, виноград и бананы. Одновременно подорожали замороженные ягоды, сухофрукты, груши и апельсины — на 0,9−2,8%.

В июле наблюдалось снижение стоимости икры лососевых рыб (на 6,5%), куриного яйца (на 3,8%), мяса индейки, колбасных изделий, масла сливочного, пшена (на 2,3−3,1%).

За месяц подорожали хлеб и хлебобулочные издания (на 0,91%), молоко и молочная продукция (на 0,15%), макароны (на 1,67%), масло подсолнечное (на 0,56%), сахар-песок (на 1,53%).