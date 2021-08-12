Москва, 12 августа, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В России 12 августа отмечается День Военно-воздушных сил. Ветеранов и личный состав с профессиональным праздником поздравил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Дарья Драй ИА REGNUM Воздушная часть парада во время Главного военно-морского парада

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В первую очередь он пожелал ветеранам здоровья, жизненных сил и чистого неба над головой.

«А личному составу ВВС — оптимизма и веры в свое дело, счастья, благополучия, новых успехов в службе и труде на благо нашей великой Родины», — добавил Шойгу.

Российский министр отметил огромный вклад, который Военно-воздушные силы за время своего существования внесли в дело укрепления обороны.

«В настоящее время военнослужащие ВВС продолжают славные традиции первых русских авиаторов, лётчиков, проявивших героизм в период Великой Отечественной войны, испытателей авиационной техники и прославленных авиаконструкторов, — добавил Шойгу. — Их упорным воинском трудом, высоким мастерством и верой в правое дело достигались победы в самых ожесточенных сражениях в небе».

В настоящее время российские лётчики выполняют свой профессиональный долг в Сирии, несут боевое дежурство, помогают в ликвидации разрушений, вызванных стихийными бедствиями. Также ВВС принимают участие в решении прочих чрезвычайно важных государственных задач, отметил генерал армии.

Напомним, 12 августа Военно-воздушные силы России отмечают 109 лет со дня образования. Правопреемником ВВС с 2015 года является новый вид Вооружённых сил — Воздушно-космические силы РФ.