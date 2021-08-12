Уфа, 12 августа, 2021, 08:56 — ИА Регнум. 17 очагов природных пожаров на общей площади 2197,84 га продолжают действовать в Башкирии. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Carl Osbourn Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные аномалии в России и мире — все новости»

Так, один очаг пожара действует в Хайбуллинском районе, 13 очагов — в Бурзянском районе, один очаг — в Зилаирском районе, один очаг — в Зианчуринском районе и один очаг — в Белорецком районе. При этом 14 очагов на общей площади 1636,24 га локализовано.

Отмечается, что в настоящее время с огнем ведут борьбу 551 человек на 184 единицах техники, также с огнем борются 411 волонтеров.

Согласно данным пресс-службы министерства лесного хозяйства региона, в Башкирии зарегистрировано всего 311 лесных пожаров, при этом 174 лесных пожаров возникли из-за природных факторов, а 89 лесных пожаров — из-за неосторожного обращения людей с огнем. Всего огонь прошелся по площади 7473,4 га. За минувшие 24 часа в республике зарегистрировано два лесных пожара на площади 15,2 га.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут пересмотреть законодательство о противодействии пожарам.