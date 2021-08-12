Берлин, 12 августа, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В Сети появились шпионские фотографии новой версии Mercedes-Benz G-Class последнего поколения. Фотографии автомобиля размещены на сайте Carscoops.

Carscoops.com Mercedes-Benz G-Class

Новинка получила металлический багажник на крыше, лестницу, а также запасное колесо на задней двери и кузовной обвес от AMG.

Кроме того, автопроизводители оснастят модернизированный внедорожник обновлённой подвеской с увеличенным до 450 мм дорожным просветом, портальными мостами, тремя самоблокирующимися дифференциалами и вседорожными колёсами.

В движение новую модель Mercedes-Benz G-Class будет приводить двухтурбинный двигатель V8 рабочим объёмом четыре литров. Производительность силового агрегата равна 585 л. с. (850 Нм).

Ранее тюнинг-ателье Posaidon представило в Германии родстер RS 830+. Он является более мощной версией Mercedes-AMG GT Black Series (730 л. с.). Производительность авто выросла на 150 «лошадей», до 880 л. с.

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