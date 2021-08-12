Петропавловск-Камчатский, 12 августа, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Камчатская краевая больница приняла четырёх пострадавших при крушении вертолёта Ми-8 12 августа на территории Кроноцкого заповедника. Двое из них находятся в реанимации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолет Ми-8

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«Один в тяжелом состоянии, у него тяжёлая сочетанная травма и перелом голени. Сейчас проводится операция, чтобы спасти ему ногу. Также у него ушиб грудной клетки и шок 2−3 степени», — рассказал главный врач Камчатской краевой больницы имени Лукашевского Андрей Кисляков.

У второго пациента, который находится в реанимации, врачи диагностировали тяжелую сочетанную травму, ушиб грудной клетки, открытый вдавленный перелом грудины, перелом подвздошной кости и отростка поясничного позвонка.

Один из пострадавших с лёгкой травмой и ушибом кисти будет лечиться амбулаторно. У четвёртой пострадавшей подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке спасатели и водолазы прилетели к месту крушения вертолёта Ми-8, который 12 августа рухнул в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника.

На борту рухнувшего в озеро на Камчатке вертолёта Ми-8 находились 13 пассажиров — туристы из Москвы и Санкт Петербурга, и три члена экипажа. Выжившими спасены восемь человек, среди которых телеведущий Николай Корженевский.