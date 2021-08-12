Санкт-Петербург, 12 августа, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Сотрудники Росгвардии не стали производить задержаний на месте конфликта с участием журналиста Александра Невзорова в Санкт-Петербурге, так как его участники не выразили претензий друг к другу. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

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«Росгвардия прибыла на место конфликта с участием Александра Невзорова. Участников конфликта не задерживали», — говорится в сообщении.

Также указывается, что срабатывание кнопки тревожной сигнализации в гостинице, находящейся по адресу улице Марата, 11, произошло в 22:14 (совпадает с мск).

«Прибывшие в 22:17 росгвардейцы установили, что на указанном объекте произошёл конфликт между участниками проходившего мероприятия, однако претензий они друг к другу не имеют, о чём был составлен соответствующий акт. Задержаний участников конфликта не производилось», — также добавляется в сообщении.

Отметим, ранее журналист Александр Невзоров разместил в своем Телеграм-канале видеозапись с автограф-сессии после очередного эфира программы «Невзоровские среды» в Санкт-Петербурге. На ней запечатлено, как к журналисту подходит мужчина, дает ему пощечину и требует прекратить оскорблять чувства верующих. После этого охранник оттаскивает напавшего на Невзорова.