Барнаул, 12 августа, 2021, 08:54 — ИА Регнум. То, что компания «Эссен Продакшн АГ», известная рядом своих конфет и майонезом, собирается оптимизировать свой ассортимент под выпуск конфет с упрощенной рецептурой и с более бюджетными начинками, — это не вопрос «логики», это вопрос экономики и технологий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин:

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«Естественно, что любой производитель не может продавать товар ниже себестоимости. Но цивилизованные страны решают эту проблему двумя путями: первое — это конкуренция производителей за производство более качественной продукции. Второе — это обеспечение высоких доходов граждан.

К сожалению, в России отсутствие конкуренции на рынке дополняется нищетой населения. Поэтому производители вынуждены жертвовать качеством».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о намерении оптимизировать ассортимент и начать выпускать конфеты с упрощенной рецептурой, где дорогостоящие начинки будут заменены на более бюджетные, РБК рассказал Леонид Барышев, гендиректор компании «Эссен Продакшн АГ» (она, в частности, выпускает сейчас конфеты под марками «35», «ДаЁжъ», Cho Ko-Te, «Q»).

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