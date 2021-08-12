Новокузнецк, Кемеровская область, 12 августа, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Совокупный объём выбросов в воздух Новокузнецка к 2024 году должен снизиться на 77 тысяч тонн. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Pixabay.com Экология

«Это минус 21,5% от уровня 2017 года. Одно из важнейших направлений в реализации этой цели — перевод города на электротранспорт. Напомню, что сейчас федеральный проект «Чистый воздух» реализуется только в Новокузнецке, но мы ведём работу по включению в проект областной столицы», — сказал Цивилёв.

По официальным данным, первая партия электротранспорта по нацпроекту «Экология» поступит в Новокузнецк до ноября 2021 года.

Отметим, что в Новокузнецке в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» реализуется комплексный план по снижению выбросов в воздух загрязняющих веществ. В него входят 19 мероприятий по трём направлениям: транспорт, теплоэнергетика и промышленные предприятия.