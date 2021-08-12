Якутск, 12 августа, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Якутске могут сделать укороченными или вообще выходными рабочие дни, когда в городе наблюдается сильная задымлённость от лесных пожаров. С такой просьбой к мэру города Евгению Григорьеву обратился глава Якутии Айсен Николаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM 12 августа.

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Инициатива предложена для тех компаний и предприятий, сфера деятельности которых позволяет раньше отпускать сотрудников, пояснил глава региона.

«Нужно, чтобы учреждения здравоохранения, скорая помощь работали в усиленном режиме для того, чтобы оказывать помощь людям, которые, конечно же, безусловно, страдают от этого сильного дыма», — сказалтакже Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильной задымлённости в Якутии в ограниченном режиме работают аэропорты Якутска и Мирного. Плохая видимость для судов на реке Лена осложняет северный завоз. Врачи беспокоятся о состоянии здоровья жителей республики, особенно в ключе распространения коронавирусной инфекции.