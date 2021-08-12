Варшава, , 08:49 — REGNUM 11 августа Окружной суд в Познани (Польша) по запросу комиссии по расследованию преступлений против польского народа выдал европейский ордер на арест гражданина Германии Манфреда Н. Об этом сообщает Polskie Radio.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Бывший оперативный офицер министерства госбезопасности ГДР (Штази) Манфред Н. подозревается в убийстве безоружного гражданина Польши, который 29 марта 1974 года пытался пересечь границу между Восточной Германией и Западным Берлином.

Директор Главной комиссии по расследованию преступлений против польского народа, прокурор Анджей Позорский сообщил, что документы, собранные Институтом национальной памяти Польши, свидетельствуют о том, что расстрел польского гражданина можно квалифицировать как «казнь без приговора суда».

«Все указывает на то, что сотрудники Штази поджидали потерпевшего и готовились любыми средствами не допустить, чтобы он пересек границу ГДР и попал на территорию Западного Берлина, который принадлежал ФРГ. По нашим данным, первый же выстрел был произведен в спину, без какого-либо предупреждения. При том, что жертва не представляла никакой угрозы. В связи с этим можно утверждать, что это была казнь без приговора суда», — заявил прокурор Анджей Позорский в обращении в суд.

Теперь, на основании европейского ордера на арест, экс-сотрудника службы безопасности ГДР Манфреда Н. должны задержать на территории ЕС. Он является гражданином Германии.