Варшава, 12 августа, 2021, 08:49 — ИА Регнум. 11 августа Окружной суд в Познани (Польша) по запросу комиссии по расследованию преступлений против польского народа выдал европейский ордер на арест гражданина Германии Манфреда Н. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Бывший оперативный офицер министерства госбезопасности ГДР (Штази) Манфред Н. подозревается в убийстве безоружного гражданина Польши, который 29 марта 1974 года пытался пересечь границу между Восточной Германией и Западным Берлином.

Директор Главной комиссии по расследованию преступлений против польского народа, прокурор Анджей Позорский сообщил, что документы, собранные Институтом национальной памяти Польши, свидетельствуют о том, что расстрел польского гражданина можно квалифицировать как «казнь без приговора суда».

«Все указывает на то, что сотрудники Штази поджидали потерпевшего и готовились любыми средствами не допустить, чтобы он пересек границу ГДР и попал на территорию Западного Берлина, который принадлежал ФРГ. По нашим данным, первый же выстрел был произведен в спину, без какого-либо предупреждения. При том, что жертва не представляла никакой угрозы. В связи с этим можно утверждать, что это была казнь без приговора суда», — заявил прокурор Анджей Позорский в обращении в суд.

Теперь, на основании европейского ордера на арест, экс-сотрудника службы безопасности ГДР Манфреда Н. должны задержать на территории ЕС. Он является гражданином Германии.