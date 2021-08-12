Екатеринбург, 12 августа, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на улице Юмашева силовики задержали не менее 11 человек. Об этом сообщают уральские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

По данным Е1.ru, облава была в районе одного из ресторанов. Группу лиц вывели из заведения и уложили лицами в тротуар. Также в поле зрения силовиков попали некоторые автомобили. У задержанных нашли оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, среди задержанных были граждане, которые могут быть причастны к преступной деятельности. Об этом заявил представителям СМИ глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.