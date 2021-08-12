Пенза, 12 августа, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В Пензе с 12 августа открывается новая площадка вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает минздрав Пензенской области.

Health.pnzreg.ru Вакцинация. Пензенская область

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Очередной прививочный пункт разместится в торговом центре «Атак», расположенный по улице Антонова. Желающие пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции приглашаются с понедельника по пятницу с 15:00 до 18:00, в субботу и воскресенье — с 12:00 до 18:00.

В графике работы площадок вакцинации, развернутых на базе ТЦ «САНиМАРТ», ТЦ «Весна» и ТЦ «Коллаж» произошли изменения. Время работы с понедельника по пятницу — с 15:00 до 18:00; суббота — воскресенье с 12:00 до 18:00.

Пункты вакцинации, расположенные в торговых центрах «Леруа Мерлен», «Терновский куст», «Высшая лига» и «Горизонт», временно приостановили свою работу.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала прививочной кампании по состоянию на 10 августа первым компонентом антиковидных вакцин в Пензенской области привиты 306 040 человек, что составляет 48% взрослого населения, запланированных к иммунизации от коронавируса. Полностью завершили вакцинацию почти 256 тыс. пензенцев.

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