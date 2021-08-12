Торонто, Канада, 12 августа, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над соотечественником Асланом Карацевым в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада). Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:4.

si.robi Карен Хачанов

Хачанов четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету Карацева семь эйсов, две ошибки на подаче и четыре брейка.

В третьем круге турнира Хачанов сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.