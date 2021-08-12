Москва, 12 августа, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Эксперты ГБУ «Малый бизнес Москвы» консультируют предпринимателей и помогают в в открытии и развитии бизнеса. За I полугодие 2021 года бизнесмены получили около 50 тыс. консультаций, сообщается на портале мэра столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

В топ-3 наиболее популярных тем для обращений предпринимателей вошли: городские меры поддержки бизнеса (треть от всех обращений — около 16 тыс.), получение субсидий и финансовая поддержка (7,7 тыс.) и регистрация собственного дела (около 5,6 тыс. запросов).

Также предприниматели обращаются в ГБУ «Малый бизнес Москвы», чтобы выбрать оптимальный налоговый режим и правильно составить декларацию по упрощенной системе налогообложения. Получить консультацию можно в офисах МФЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, за шесть месяцев 2021 года предприниматели свыше 26 тыс. раз воспользовались онлайн-продуктами портала ГБУ «Малый бизнес Москвы».

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