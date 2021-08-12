Пхёнтхэк, Южная Корея, 12 августа, 2021, 08:50 — ИА Регнум. На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 12 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

Starsamachar.com Совместные учения ВС Южной Кореи и США. Foal Eagle

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

По их словам, коронавирус был выявлен у семи военнослужащих на авиабазе в Осане и одного военнослужащего на базе в Пхёнтхэке. В настоящее время инфицированные изолированы и проходят лечение в медицинских учреждениях.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 1201.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1987 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 218 192.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили почти 2000 носителей коронавируса