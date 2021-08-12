Ставрополь, 12 августа, 2021, 08:45 — ИА Регнум. На Ставрополье остается сложной эпидситуация по коронавирусной инфекции. Продолжает расти число новых случаев заражения. Власти региона в связи с этим решают вопросы об увеличении коечного фонда. Об этом сообщил 11 августа губернатор края Владимир Владимиров по итогам заседания краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

В больнице

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«Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе остается непростой. В настоящее время в лечебных учреждениях края для оказания помощи больным с коронавирусом развернуто 3889 коек. Еще 249 коек выводятся из резерва в ближайшее время», — написал глава субъекта РФ на своей странице в Instagram.

При этом он отметил, что в настоящее время остаются свободными около 20% коек в ковидных госпиталях.

В связи с ЧП в Северной Осетии, где в больнице из-за отключения системы подачи кислорода скончались девять пациентов, Владимиров поручил проверить состояние кислородных систем во всех больницах Ставрополья.