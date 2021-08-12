Москва, 12 августа, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Новое обвинение гражданину РФ Алексею Навальному в создании организации, которая посягает на личность и права российский граждан, предъявил Следственный комитет России. Об этом 11 августа сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

putnik Алексей Навальный

«Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 239 УК РФ, по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Обвинение в совершении указанного преступления предъявлено Алексею Навальному», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, — «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК — организация, деятельность которой запрещена в РФ) и в период с 2011 года руководил ею.

При этом отмечается, что деятельность указанной организации «была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний».

Кроме этого, добавляется, что от имени ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Навальный совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и иными лицами распространяли публикации, в которых содержались призывы к гражданам России выйти на незаконные митинги в январе нынешнего года.

«При этом Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения. Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа стало известно, что три организации внесены Минюстом РФ в реестр запрещённых в России: Фонд борьбы с коррупцией (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Фонд защиты прав граждан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Штабы Навального» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, Навальный с февраля нынешнего года отбывает тюремный срок за преступление экономического характера.