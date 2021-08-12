Чита, 12 августа, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В Забайкальском крае сегодня, 12 августа, работает главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии министерства здравоохранения Денис Проценко. Как сообщает пресс-служба правительства региона, он посетил городскую клиническую больницу №1, в том числе «красную зону», а также пообщался с губернатором региона Александром Осиповым и коллективом медучреждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Уровень заболеваемости COVID-19 в регионе идет на спад. Однако вопросы оказания помощи больным коронавирусом, вопросы ведения остальной медицинской деятельности в этих условиях крайне важны для населения и руководства края.

Весь ваш опыт и знания имеют для нас большое значение. В частности, по организации работы ковидного госпиталя. Его приоритетное направление — максимально эффективное оказание помощи людям, которые там оказались, поскольку многие пациенты находятся в реанимации, на искусственной вентиляции легких.

Для нас ценен ваш опыт, будем прислушиваться к рекомендациям», — пояснил Александр Осипов.

Денис Проценко отметил, что это второй регион, куда он приезжает. В первую очередь, по его словам, необходимо оценить ситуацию, а затем определить дальнейшую помощь региону.

«Всех жителей беспокоит, что будет в сентябре, когда начнется учеба, ребята вернутся от бабушек и дедушек. С одной стороны, уже есть успехи, определено лечение, наблюдается спад количества инфицированных, есть увеличивающаяся пропорция вакцинированных, тем не менее в системе медицины расслабляться нельзя. Вирус меняется, и те протоколы, которыми мы работали в первую, вторую и третью волну, отличаются», — сказал Денис Проценко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой: на 12 августа 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 59 761, причём 252 из них обнаружили только за минувшие сутки. Ранее Денис Проценко побывал в Иркутской области.

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