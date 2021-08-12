Санкт-Петербург, 12 августа, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В России нашли способ облегчить семьям со школьниками финансовую нагрузку на сборы к началу ученого года. В частности, речь идёт о затратах на приобретение цветов для учителей. С этой целью предложено рассмотреть идею внедрения ежегодной практики заморозки цен в период с конца августа до середины сентября на самые популярные «школьные» сорта цветов. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Цветы

В письме на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, на которое ссылается RT, общественный деятель отмечает, что, несмотря на оказываемую правительством поддержку семьям с детьми, процесс подготовки ребёнка к учебному году остаётся затратным для родителей учеников, особенно если в семье несколько детей.

Он также пояснил, что часто недобросовестные продавцы и поставщики цветов пользуются ажиотажем и взвинчивают цены на цветы в несколько раз перед 1 сентября.

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«В данной связи прошу Вас рассмотреть идею о внедрении ежегодной практики заморозки цен в период конца августа — середины сентября на самые популярные «школьные» сорта цветов с целью пресечения несправедливого обогащения «цветочных магнатов» и обеспечения доступа россиян к покупке цветов по разумным ценам», — говорится в тексте обращения.

Петров считает, что такая мера будет «способствовать нормализации социального климата в стране, а также будет служить интересам миллионов российских семей».

Как сообщало ИА REGNUM, российские семьи с детьми школьного возраста получат от государства выплаты к началу учебного года. Начиная со 2 августа Пенсионный фонд России перечислил средства в размере 10 тысяч рублей на 17 млн детей, которые уже учатся в школе или пойдут в неё на следующий год при условии, что до 1 сентября 2021 года им исполнится шесть лет.