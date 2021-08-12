Власти хотят вывести сельское хозяйство Кузбасса в лидеры Сибири
Кемерово, 12 августа, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В Кемеровской области быстрыми темпами развивается сельское хозяйство, стабильно растёт объём зерновых. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.
Отметим, сегодня, 12 августа, глава Кузбасса побывал на Мариинском элеваторе и проинспектировал введённые в оборот сельскохозяйственные земли в районе сёл Приметкино и Раевка.
«В прошлом году в Кузбассе собрали около 1,3 миллиона тонн зерна, наша задача — выйти на 3 миллиона тонн в год. Важно не только закрыть все свои потребности, но и экспортировать продукцию в другие регионы и за рубеж. При этом есть проблема — не хватает элеваторов и зернохранилищ. Поэтому все крупные сельхозпредприятия должны строить элеваторы, без них не выжить. Параллельно будем налаживать производство по изготовлению из зерна продукции с высокой добавленной стоимостью, например, макаронных изделий. Эти комплексные меры позволят вывести сельское хозяйство региона в лидеры по Сибирскому федеральному округу», — сказал Цивилёв.
Он напомнил, что в 2020 году Кузбасс стал лидером среди регионов Сибири по темпам ввода в оборот сельхозземель.