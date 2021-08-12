Кемерово, 12 августа, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В Кемеровской области быстрыми темпами развивается сельское хозяйство, стабильно растёт объём зерновых. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Администрация правительства Кемеровской области Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв

Отметим, сегодня, 12 августа, глава Кузбасса побывал на Мариинском элеваторе и проинспектировал введённые в оборот сельскохозяйственные земли в районе сёл Приметкино и Раевка.

«В прошлом году в Кузбассе собрали около 1,3 миллиона тонн зерна, наша задача — выйти на 3 миллиона тонн в год. Важно не только закрыть все свои потребности, но и экспортировать продукцию в другие регионы и за рубеж. При этом есть проблема — не хватает элеваторов и зернохранилищ. Поэтому все крупные сельхозпредприятия должны строить элеваторы, без них не выжить. Параллельно будем налаживать производство по изготовлению из зерна продукции с высокой добавленной стоимостью, например, макаронных изделий. Эти комплексные меры позволят вывести сельское хозяйство региона в лидеры по Сибирскому федеральному округу», — сказал Цивилёв.

Он напомнил, что в 2020 году Кузбасс стал лидером среди регионов Сибири по темпам ввода в оборот сельхозземель.