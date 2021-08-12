Екатеринбург, 12 августа, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В Екатеринбурге таксист-блогер напугал пассажирку змеёй, чтобы снять реакцию горожанки на камеру. Об этом сообщила журналистка Юлия Сычёва.

Иван Шилов ИА REGNUM Змея

По её словам, инцидент произошёл в автомобиле «Яндекс Такси». Сычёва вызвала такси поздно вечером. Водитель сразу пытался завести диалог с пассажиркой, пытался разговорить её. Внезапно мужчина сказал журналистке, что у неё за спиной «что-то не так».

«Я обернулась и увидела огромную оранжевую змею, вылезающую прямо из багажника машины в салон, по спинке моего сиденья, прямо на меня», — цитирует Сычёву «Ура.ру».

После этого водитель остановил машину, из багажника вышел его соратник. Мужчины заявили, что они снимают розыгрыши на видео для своего блога.

По словам Сычёвой, она до сих пор шокирована произошедшим. В «Яндекс Такси» пообещали запретить водителю выходить на линию. Журналистка подала заявление в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уральский тиктокер попался на ношении формы сотрудника ГИБДД.