Челябинск, 12 августа, 2021, 08:41 — ИА Регнум. В Челябинске бывшего руководителя автосалона отдали под суд, а мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Следователи считают, что обвиняемый получал автомобили потерпевших и правоустанавливающие документы, а затем продавал технику третьим лицам. Это было сделано в том числе путём составления поддельных договоров купли-продажи. Также он брал у знакомых займы, но не возвращал.

Ущерб 11 потерпевшим превысил 18 млн рублей. Уголовное дело уже передано в Тракторозаводский райсуд.