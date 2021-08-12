Уфа, 12 августа, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Законодательство в части противодействия пожарам намерены пересмотреть в Башкирии. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.

Лесной пожар

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Сообщается, что председатель государственного собрания республики Константин Толкачев поручил провести анализ действующей нормативной базы и подготовить предложения по ее совершенствованию.

«Ущерб от последствий пожаров еще только предстоит подсчитать, однако уже стали очевидны проблемы, в том числе и законодательные, которые требуют решения. Во-первых, необходимо ужесточить ответственность за поджоги. К сожалению, имеются сведения, о том, что ряд пожаров возникли не стихийно, а стали результатом умышленных действий. Во-вторых, мы столкнулись с искусственным нагнетанием ситуации, созданием фейков и других явлений, схожих с паникерством», — приводит пресс-служба его слова.

Он также отметил, что необходимы законодательные меры, чтобы пресекать такие деяния и наказывать виновных. Кроме этого, нужно усилить систему поддержки волонтеров, отметил он.

«В ходе борьбы с огнем поступило много предложений о помощи. Добровольцы приезжали буквально со всей республики. Со стороны государства нужны ответные шаги по поддержке и поощрению волонтеров», — заявил Толкачев.

Сообщается, что эти вопросы депутаты намерены рассмотреть осенью текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что, согласно данным, на 11 августа в Башкирии действовали 25 лесных пожаров.