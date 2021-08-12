Сеул, 12 августа, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Объём денежной массы в Южной Корее в национальном определении (денежный агрегат M2) в июне 2021 года составил 3,41 квадрлн вон (~$2,93 трлн), что на 26,8 трлн вон (~$23,07 млрд) или 0,8% больше по сравнению с мае текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 10,9%.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (для проведения расчетов наличные деньги и вклады до востребования) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций.