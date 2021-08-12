Пермь, 12 августа, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В Перми суд вынес приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении четырех преступлений по части 1 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей путем изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, что повлекло противоправный вывод денежных средств юридических лиц в неконтролируемый оборот»), сообщает краевая прокуратура.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В 2015—2016 годах пермяк с помощью программного обеспечения и сервисов дистанционного банковского обслуживания изготовил платежные поручения с фиктивными назначениями платежей о перечислении денежных средств с расчетного счета подконтрольной ему фирмы. В результате со счета организации в пользу другой частной компании было перечислено более 5,8 млн рублей.

Суд назначил мужчине три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом в размере 130 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.