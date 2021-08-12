Кишинёв, 12 августа, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 10 августа выявили 256 случаев заражения коронавирусом в ходе 7703 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 261 256 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 253 310 человек, в том числе 167 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 450 пациентов с COVID-19, из которых 66 в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6295 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали четыре таких случая.

Днём ранее в Молдавии выявили 193 случая заражения коронавирусом в результате проведения 6482 тестов. Выздоровевшими врачи признали 138 человек.

Стоит отметить, что 256 выявленных случаев заражения коронавирусом в сутки является максимальным показателем, для Молдавии с мая 2021 года.