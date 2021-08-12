Южно-Сахалинск, 12 августа, 2021, 08:46 — ИА Регнум. На Сахалине бесчинствуют браконьеры — всё чаще появляются кучи потрошенной рыбы в лесных масивах, вдоль дорог.

Игорь Грошев Сахалин: крабы выползли погреться на солнышке

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«Кучу поротой рыбы браконьеры вывалили прямо в заросли у дороги», — прислал сообщение в редакцию ИА Сах.ком очевидец.

Региональные СМИ пишут о масштабном браконьерстве местных жителей. Люди средь бела дня ставят сети на нерестилищах, ловят рыбу и на удочки.

«Запрет вылова горбуши и камчатского краба, установленный на территории Сахалинской области, не мешает местным рыбакам-любителям нарушать закон. Островитяне толпами собираются у побережья Охотского моря, сетями перекрывают участки водоемов и набирают ванны желанной добычи. Самые находчивые глушили и разделывали рыбу, не отходя от места улова», — пишет «Сахалин и Курилы».

Соцсети полны фото и видео пойманной рыбы. Есть и кадры погибающей горбуши на побережье, которая не может, в том числе из-за сетей, уйти на нерест.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил усилить контроль за незаконным сбросом рыбных отходов.