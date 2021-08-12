Джуба, 2 августа, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Около 60 тыс. человек бежало из Южного Судана с момента активных боевых действий в стране между противоборствующими фракциями вооруженных сил страны, заявили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев 2 августа. Об этом сообщает Associated Press.

DFID — UK Department for International Development Беженцы. Южный Судан

По данным международной организации, около 52 тыс. человек направилось в Уганду, 7 тыс. — в Судан и еще 1 тыс. — в Кению.

В ведомстве также отметили, что вооруженные группировки не пропускают в Уганду беженцев, из которых 85% — это женщины и дети.