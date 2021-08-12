Чита, 12 августа, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 12 августа года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 59 761, причём 252 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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Вместе с тем 52 914 пациентов (+216 за минувшие сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1243 человека (+3 за минувшие сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 129 находятся в тяжёлом состоянии (за минувшие сутки данные не изменились), 45 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+1 за минувшие сутки).

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