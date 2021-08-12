Владикавказ, 12 августа, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Северной Осетии назначен новый главврач Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи. Временно исполнять обязанности руководителя будет Олег Томаев, сообщили 12 августа в пресс-службе регионального минздрава.

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Напомним, 9 августа в больнице Владикавказа произошла авария в системе подачи кислорода, скончались девять пациентов. Данный инцидент в настоящее время расследуется, главврач больницы Владимир Плиев задержан. Его подозревают в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, приведших к гибели двух и более лиц.

О новом назначенце известно, что он с мая 2020 года по март 2021 года работал в должности врио главы клинической больницы скорой помощи и территориального Центра медицины катастроф.

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