Казань, 12 августа, 2021, 08:45 — ИА Регнум. У 76-летней жительницы Казани под предлогом снятия порчи похитили 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД России по РТ.

50.мвд.рф Мошенничество

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали по подозрению в совершенном мошенничестве 34-летнюю уроженку города Сальск Ростовской области.

Предположительно, задержанная под предлогом снятия порчи 22 июня похитила у пожилой женщины 200 тыс. рублей. Подозреваемая в этот день постучала в дверь квартиры потерпевшей, расположенной в одном из домов по улице Военный городок. Женщина объяснила пенсионерке, что на все имеющиеся деньги в доме наложена порча. По словам злоумышленницы, для их очищения необходимо поменять место хранения. Доверчивая хозяйка квартиры переложила при незнакомке деньги из одного места в другое. После ухода гостьи пенсионерка обнаружила пропажу накоплений и обратилась в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемая признала свою вину. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM ранее сообщало, пенсионерке из Ижевска предложили «камни из Испании для защиты всей семьи» за 1,3 млн рублей. Половину суммы она перевела мошенникам, а затем засомневалась и обратилась в полицию.

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