Вашингтон, 12 августа, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Официальная премьера нового семиместного Jeep Commander состоится 26 августа 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Jeep Jeep Commander Plug-in Hybrid, представленный на Шанхайском автосалоне 2019 года

Сборка новинки будет происходить в Бразилии. Автопроизводитель укомплектует модель рядом опций помощи водителю. Среди них будут: помощник, предупреждающий о выезде с полосы движения, опция предупреждения о движении машин в «слепых зонах», система автоматического экстренного торможения и современная мультимедийная система.

В моторной линейке внедорожника будет присутствовать двигатель Turboflex объёмом 1,3 литра и двухлитровый турбированный дизельный мотор производительностью порядка 200 л. с.

Крутящий момент на колёса автомобиля будет передаваться от двигателя на девятискоростную автоматическую трансмиссию.

Напомним, в первой половине 2023 года на мировой авторынок выйдет первая модель Jeep с полностью электрическим двигателем. В компании планируют к 2025 году увеличить долю продаж электромобилей в общем объёме продаж своих машин до 70%.

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