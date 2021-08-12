Лондон, 12 августа, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Возможные доказательства работы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Ливии обнаружили журналисты, где в зоне боев на западе страны был найден планшетный компьютер, который, вероятно, мог принадлежать одному из бойцов «Вагнера». Русская служба британской вещательной корпорации Би-би-си 12 августа ознакомилась с содержанием устройства и пришла к выводу, что там содержится информация о работе ЧВК.

(сс) niekverlaan Планшет

Уточняется, что в устройстве были обнаружены десятки файлов от инструкций по установке противопехотных мин и изготовлению самодельной взрывчатки до съёмок с разведывательных беспилотных летательных аппаратов.

Как утверждает Би-би-си, одним из таких доказательств могут быть обнаруженные в памяти устройства «военные карты зон боевых действий, помеченные на русском языке».

Также указывается, что большая часть отметок на последних находится около южной окраины Триполи Айн-Зара, где ЧВК якобы была замечена в феврале—мае 2020 года. И еще, по данным источника, на этих картах размечены минные поля.

Кроме того, как заявляет русская служба Би-би-си, в планшете также якобы была обнаружена заявка на получение вооружения и техники от 19 января прошлого года на десяти страницах. Как заявил эксперт по безопасности Крис Кобб-Смит, часть из перечисленных в этом документе позиций является техникой, состоящей только на вооружении Армии России.

При этом в Би-би-си полагают, что приведенная информация с планшета якобы может указывать на участие ЧВК «Вагнер» в конфликте в Ливии. В то же время отмечается, что на устройстве не оказалось никакой информации, указывающей на личность его владельца.

Отметим, российские власти неоднократно опровергали сообщения о своей причастности к конфликту в Ливии.