Самара, 12 августа, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Жителям индивидуальных домов в городах Самарской области компенсируют расходы на оплату коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Соответствующее постановление главы региона Дмитрия Азарова опубликовано на сайте областного правительства.

Мусор

Так, с 1 августа областное министерство социально-демографической и семейной политики будет компенсировать гражданам, проживающим в городских частных домах площадью от 80 до 170 кв. метров, 75% платы за обращение с твердыми коммунальными отходами.

Компенсацию планируют выплачивать из средств, которые зарезервированы в региональном бюджете на текущий год и на плановый период 2022 и 2023 годов на финансирование мероприятий, связанных с предотвращением ухудшения экономической ситуации из-за коронавирусной инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области утвержден новый стандарт расчета стоимости услуг ЖКХ.