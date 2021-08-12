Буэнос-Айрес, 25 июня, 2018, 22:02 — ИА Регнум. Забастовка крупнейшего профсоюза Аргентины, «Генеральной конфедерации труда», парализовала Буэнос-Айрес, 25 июня передает агентство Associated Press.

В столице латиноамериканской страны на 24 часа встал общественный транспорт, не работают аэропорты и порты, школы, банки и правительственные учреждения.

Протестующие недовольны экономической политикой президента Маурисио Макри, реформы которого привели к инфляции, росту тарифов на коммунальные услуги, увольнениям госслужащих.

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