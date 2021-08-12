Чебоксары, 12 августа, 2021, 08:29 — ИА Регнум. В рамках дела о банкротстве АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» обновлены данные о расчётах с кредиторами и сроках выплаты задолженности, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

АСВ информирует, что в рамках расчётов с кредиторами, проводимых с 7 июля 2020 года по 8 декабря 2021 года, будут осуществлены расчёты с кредитором первой очереди по вновь установленным требованиям в размере 100% суммы установленных требований.

«Также увеличен процент удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, включённых в реестр в составе основного долга (в том числе по вновь установленным требованиям), с 10,71% до 16,72% суммы установленных требований», — говорится в сообщении.

Напомним, что требования кредиторов каждой последующей очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди.

По последним данным, требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 98,91%. Речь идёт о требованиях физических лиц по вкладам (счетам) и по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда жизни или здоровью, а также требованиях Банка России или АСВ, перешедших к ним в результате выплат вкладчикам гарантированных государством сумм.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» отозвана 7 ноября 2019 года, в феврале 2020 года банк признали банкротом и открыли конкурсное производство.