Биробиджан, 12 августа, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Руководство Еврейской автономии решает вопрос, вводить ли режим ЧС на территории региона или нет. Повод для размышлений дал паводок в регионе, сообщили в телеграм-канале «Новости ЕАО».

72.mchs.gov.ru Паводок

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Паводковую обстановку на территории региона сегодня проверяют глава Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн и замполпреда в ДФО Игорь Кобыляченко. Обсуждать положение ЕАО они будут после облёта территорий. Решение будет приниматься на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЕАО усугубляется паводковая ситуация. Вода зашла на 75 приусадебных участков, подтоплены один дом и восемь отрезков дорог.